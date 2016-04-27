У Північній Кореї вперше за 36 років пройде з'їзд правлячої партії

Державні ЗМІ Північної Кореї повідомили, що початок VII з'їзду заплановано на 6 травня, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Захід очолить лідер КНДР - Кім Чен Ин. За даними південнокорейських ЗМІ, ця подія покликана зміцнити його владу. Під час правління його батька, Кім Чен Іра, з'їзд ТПК ні разу не проводився.

Порядок денний з'їзду не уточнюється, але експерти відзначають, що на подібних заходах у КНДР можуть прозвучати які-небудь повідомлення про зміни політичного курсу.

Згідно зі статутом партії, з'їзд підводить підсумки роботи Центрального комітету і Центральної ревізійної комісії, приймає, змінює і доповнює програму і статут, обговорює і приймає рішення з основних питань лінії партії, її політики, стратегії і тактики, приймає рішення про призначення керівників партійних структур.

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Майбутній з'їзд буде проходити на тлі загострення ситуації на Корейському півострові після того, як Пхеньян провів серію запусків ракет.

У відповідь Рада Безпеки ООН 2 березня одноголосно прийняв резолюцію про посилення санкцій щодо Північної Кореї.

Президент США Барак Обама відхилив пропозицію КНДР припинити ядерні випробування, якщо США припинять свої щорічні військові навчання з Південною Кореєю.