У Венесуелі опозиція зібрала підписи для референдуму щодо відставки президента

Для запуску наступного етапу референдуму потрібно було зібрати підписи 1% виборців, або 200 тис. Цю норму Демократична коаліція єдності перевиконала в кілька разів, передає Reuters.

Тепер підписи перевірить Національна виборча рада. Після цього опозиції потрібно буде зібрати на підтримку своєї ініціативи підписи ще 20% виборців, це близько 4 млн осіб. Тільки після цього референдум зможе відбутися.

Як повідомляє РБК, зі свого боку Мадуро поклявся піти не раніше, ніж закінчиться термін його повноважень — вони закінчуються в 2019 році, і звинуватив опозицію в змови проти нього з метою знищити соціалістичну спадщину свого попередника, покійного Уго Чавеса.

Опозиція побоюється, що проурядово налаштована Національна виборча рада намагатиметься відтягнути термін проведення референдуму до 2017 і що до цього часу Мадуро піде відставку, а президентські повноваження перейдуть до віце-президента. В цьому випадку нові вибори глави держави не зможуть пройти раніше 2019 року.