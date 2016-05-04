Євросоюз та Туреччина погодили процедуру відбору біженців - Bild

Про це повідомляє німецька газета Bild у випуску за середу, 4 травня, з посиланням на конфіденційний документ, що має в своєму розпорядженні редакція видання. Згідно з цим погодженим Брюсселем та Анкарою документом, до ЄС прийматимуть лише тих сирійців, які до 29 листопада 2015 року подали заявку на отримання притулку в Туреччині, пише українська редакція DW.

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Водночас пріоритет надаватиметься дівчатам та жінкам, яким загрожує небезпека, жертвам насильства та тортур, а також хворим та людям з обмеженими можливостями. Крім того, біженці, які раніше в'їжджали до ЄС чи намагалися це зробити, виключатимуться зі списків на переселення до Євросоюзу. На додачу, ті біженці та шукачі притулку, яких обиратимуть для переселення, мають дати свою згоду на те, що вони не зможуть самостійно обирати країну-члена ЄС, яка їх прийматиме.

Як повідомляє видання, сторони також в деталях погодили самі процедури. Так, відібраних біженців спочатку мають поінформувати співробітники Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Потім їх запросять на співбесіду до одного з представництв цього відомства, де вони повинні будуть надати свої документи та вказати точні дані про себе. Країни, які їх прийматимуть, зможуть отримати їхні відбитки пальців та перевірити точність даних.

Згодом, у разі переселення до ЄС, країна, до якої прямуватиме біженець чи біженка, має подбати про транспортування й організувати медичне обстеження. Вже після прибуття до країни-члена ЄС біженці матимуть отримати дозвіл на проживання тривалістю щонайменше рік, йдеться у повідомленні газети Bild.