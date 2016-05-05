Єврокомісія продовжила дію контролю на кордонах всередині Шенгену

Як повідомляє Deutsche Welle, з відповідним запитом до Єврокомісії звернулися 2 травня міністри міністри внутрішніх справ шести країн ЄС - Німеччини, Австрії, Франції, Бельгії, Данії і Швеції.

Віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс обґрунтував таке рішення високим міграційним тиском, який все ще присутній на зовнішніх кордонах ЄС, а також великою кількістю біженців у Греції, повідомляє агентство Reuters.

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Він також зазначив, що не існує графіку щодо повернення у листопаді до нормального функціонування Шенгенської зони - без контролю на внутрішніх кордонах.

Однак країни, які запроваджують контроль, упродовж півроку повинні здійснювати оцінку його необхідності та адаптовувати відповідно до ситуації.

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Подовження дії контролю повинні ще схвалити країни-члени ЄС.