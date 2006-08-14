На Близькому Сході розпочалося перемир`я

Прем`єр-міністр Ізраїлю Ехуд Ольмерт наказав ЦАХАЛу поступово виводити із Лівану війська. Щоправда, світова преса вже назвала мир у гарячій точці за ріщенням ООН - крихким. Воєнні дії у регіоні не припинялися усю ніч. Ізраїльські військові збили два безпілотних літаки руху "Хезболла". Один - над територією Ізраїлю, другий - над ліванським містом Тір. Обстріл південних районів Бейрута не припинявся. Загинули 20 ліванців.

Втрати Ізраїлю - п`ятеро військових. За час ізраїльсько-ліванського протистояння ЦАХАЛу вдалося знешкодити понад п`ятсот членів Хезболли. Хоча Ліван цієї інформації не підтверджує. Бейрут нині найбільше турбує як відбудовувати зруйновану країну.

5 канал