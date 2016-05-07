У Ватикані прокоментували ситуацію щодо вручення Папі Римському "георгіївської стрічки"

Про це повідомляє в суботу "Радіо Ватикану".

Російські засоби масової інформації поширили новину про те, що 4 травня під час загальної аудієнції у Ватикані депутат Держдуми Росії від комуністичної партії Павло Дорохін, вітаючи Папу Франциска, вручив йому "георгіївську стрічку".

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У зв'язку з цим директор Ватиканського прес-центру отець Федеріко Ломбарді пояснив, що Папа не міг знати, що таке "георгіївська стрічка", адже за межами колишнього Радянського Союзу вона невідома.

Подібні речі під час аудієнцій Папи трапляються досить часто, і заздалегідь передбачити наміри учасників практично неможливо, зазначили у Ватикані.

Раніше Депутат Держдуми від Комуністичної партії Павло Дорохін заявив російським ЗМІ, що привітав Папу Римського Франциска з наступаючим Днем Перемоги і подарував йому "георгіївську стрічку".