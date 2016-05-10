У Росії після святкування Дня Перемоги осквернили пам'ятник військовим, які загинули у Сирії (фото)

У ніч на вівторок, 10 травня, в Амурській області в Білогірському районі невідомі осквернили меморіал, на якому були встановлені пам'ятні дошки на честь загиблого в Сирії пілота Олега Пєшкова і матроса Олександра Позинича, повідомляє KP.ru.

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Зловмисники розмалювали монумент чорною фарбою з балончиків. У зв'язку з інцидентом, правоохоронні органи порушили кримінальну справу за статтею «Вандалізм». Вандали в розшуку, їхні особи встановлюються.

Олег Пєшков був командиром російського бомбардувальника Су-24, який був збитий в небі турецьким винищувачем F-16.

А Олександр Позинич загинув під час пошуків літака Пєшкова.

Анкара заявляє, що російський літак порушив її повітряний простір. Росія ці звинувачення відкидає.