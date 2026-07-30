У банках та обмінниках подешевшав долар: свіжий курс валют в Україні

Продати долар можна в середньому за курсом 44,64 грн, а євро – 50,97 грн.

Курс долара до гривні в банках України у четвер, 30 липня, знизився на 5 копійок і складає 45,14 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,64 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 12 копійок і становить 51,60 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,97 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінних пунктах України середня вартість долара сьогодні вранці становить 44,95 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,85 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,53 грн/євро, а курс продажу - 51,25 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 30 липня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,88 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня незначно послабилася: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,08 гривні за один євро, тобто гривня втратила 1 копійку.

Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов вважає, що у серпні курс долара в Україні, найімовірніше, перебуватиме в межах 44,7-45,7 гривні, а курс євро – у коридорі 51-52,50 гривні. За базового сценарію різких і неконтрольованих курсових стрибків не очікується.

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