У Грузії почалися військові навчання за участю США і Великобританії (фоторепортаж)

17:21, 11 травня 2016
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У передмісті Тбілісі на колишній російській військовій базі "Вазіані" 11 травня відкрилися військові навчання Noble Partner 2016 ("Гідний партнер 2016") за участю 650 американських, 500 грузинських і 150 британських військовослужбовців.

REUTERS

На церемонії відкриття навчань були присутні перший обличчя Грузії - президент Георгій Маргвелашвілі, прем'єр Георгій Квірікашвілі та міністр оборони Тіна Хідашелі.

Як повідомляє Радіо Свобода, особливий інтерес викликає те, що вперше для участі в навчаннях у Грузії доставлені більше десяти основних бойових танків сухопутних військ США M1A2 "Абрамс" (Abrams), а також БМП М2 "Бредлі" (Bradley).

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Офіційна мета навчань – підготовка грузинського контингенту "сил швидкого реагування НАТО". Заплановані бойові стрільби та десантування з військово-транспортних літаків.

Навчання Noble Partner 2016 триватимуть до 26 травня – Дня незалежності Грузії і завершаться спільним військовим парадом.

Грузинські та американські військові перед церемонією старту навчань
Грузинські та американські військові перед церемонією старту навчань /  © REUTERS
Американські військові перед початком навчань
Американські військові перед початком навчань /  © REUTERS
Грузинські військові перед початком навчань
Грузинські військові перед початком навчань /  © REUTERS
Військові армії США на церемонії відкриття навчань
Військові армії США на церемонії відкриття навчань /  © REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
Американські військові на своїй бронетехніки під час старту навчань
Американські військові на своїй бронетехніки під час старту навчань /  © REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
Грузинські військові на церемонії відкриття навчань
Грузинські військові на церемонії відкриття навчань /  © REUTERS
Грузинські військові на церемонії відкриття навчань
Грузинські військові на церемонії відкриття навчань /  © REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
Президент Грузії Георгій Маргвелашвілі
Президент Грузії Георгій Маргвелашвілі /  © REUTERS
Міністр оборони Тіна Хідашелі, прем'єр Георгій Квірікашвілі та президент Георгій Маргвелашвілі
Міністр оборони Тіна Хідашелі, прем'єр Георгій Квірікашвілі та президент Георгій Маргвелашвілі /  © REUTERS
Міністр оборони Грузії Тіна Хідашелі
Міністр оборони Грузії Тіна Хідашелі /  © REUTERS
Показові стрибки парашутистів на церемонії відкриття військових навчань
Показові стрибки парашутистів на церемонії відкриття військових навчань /  © REUTERS
© REUTERS

У свою чергу МЗС Росії напередодні старту засудив військові навчання, назвавши їх "освоєнням території Грузії" і "заохоченням реваншистських планів Тбілісі". Відповідаючи на претензії Москви, грузинське дипломатичне відомство підкреслило, що Грузія - "незалежна держава, що має право самостійно вирішувати, які вчення їй проводити".

Як повідомляв УНІАН, НАТО і Грузія запланували спільні навчання влітку цього року.

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