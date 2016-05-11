У Грузії почалися військові навчання за участю США і Великобританії (фоторепортаж)

На церемонії відкриття навчань були присутні перший обличчя Грузії - президент Георгій Маргвелашвілі, прем'єр Георгій Квірікашвілі та міністр оборони Тіна Хідашелі.

Як повідомляє Радіо Свобода, особливий інтерес викликає те, що вперше для участі в навчаннях у Грузії доставлені більше десяти основних бойових танків сухопутних військ США M1A2 "Абрамс" (Abrams), а також БМП М2 "Бредлі" (Bradley).

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Офіційна мета навчань – підготовка грузинського контингенту "сил швидкого реагування НАТО". Заплановані бойові стрільби та десантування з військово-транспортних літаків.

Навчання Noble Partner 2016 триватимуть до 26 травня – Дня незалежності Грузії і завершаться спільним військовим парадом.

У свою чергу МЗС Росії напередодні старту засудив військові навчання, назвавши їх "освоєнням території Грузії" і "заохоченням реваншистських планів Тбілісі". Відповідаючи на претензії Москви, грузинське дипломатичне відомство підкреслило, що Грузія - "незалежна держава, що має право самостійно вирішувати, які вчення їй проводити".

Як повідомляв УНІАН, НАТО і Грузія запланували спільні навчання влітку цього року.