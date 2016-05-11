Парламент Італії дозволив одностатевим парам укладати громадянські союзи

Як передає Deutsche Welle, 369 депутатів нижньої палати парламенту проголосували за нововведення. 193 висловилися проти.

"Сьогодні святковий день для багатьох людей, - написав на Facebook прем'єр-міністр Маттео Ренці. - Вже не допустимо далі відкладати після років невдалих спроб".

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Попередні законодавчі ініціативи щодо забезпечення прав ЛГБТ провалювалися через вплив католицької церкви.

Правозахисники, з одного боку, привітали зміни як важливий крок для розвитку прав людини в країні, однак, разом з тим, розкритикували - як половинчастий захід. Ухвалений закон дозволяє гомосексуальним парам брати прізвища одне одного, а також гарантує права спадкування, однак не дозволяє усиновлювати дітей.

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Нагадаємо, напередодні європейський підрозділ міжнародної асоціації представників ЛГБТ опублікував аналіз ситуації в 49 країнах Європи щодо рівня дотримання прав спільноти. Італія опинилася на 35-му місці з 49 країн, Україна - на 44-му.