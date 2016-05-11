Україна опинилася серед країн з найгіршим станом дотримання прав ЛГБТ в Європі

02:36, 11 травня 2016
Суспільство
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Україна опинилася серед шести найгірших в Європі країн за рейтингом дотримання рівноправ'я стосовно представників ЛГБТ-спільноти.

фото: УНІАН

Про це йдеться в опублікованих у вівторок, 10 травня, результатах дослідження ILGA-Europe, передає Deutsche Welle

Європейський підрозділ міжнародної асоціації захисту прав ЛГБТ проаналізував ситуацію в 49 країнах Європи за широким спектром критеріїв, включно із наявністю чи відсутністю переслідувань, заборони на одностатеві шлюби та усиновлення дітей одностатевими парами, дотриманням свободи зібрань тощо.

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Найгірший стан дотримання прав ЛГБТ з-поміж досліджених країн - в Азербайджані, де рівень свободи ЛГБТ оцінюється менше, ніж у 5 відсотків. На передостанньому місці - Росія, де сукупний показник дотримання прав сягнув 6,5 відсотка.

Рівень свободи для представників ЛГБТ-спільноти в Україні оцінили в 13,3 відсотка і опинилася на шостому місці знизу в загальному рейтингу.

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Найвищий рівень дотримання рівноправ'я - на Мальті, яка набрала майже 88 відсотків. Німеччина опинилася на 16 місці з 55 відсотками свобод для представників ЛГБТ-спільноти.

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