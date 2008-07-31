Ізраїльські хакери "зачищають" антисемітську групу в Facebook

Ізраїльські хакери з угруповання "Єврейські Сили Інтернет-захисту" (Jewish Internet Defense Force, JIDF) зламали популярне антисемітське співтовариство в соціальній мережі Facebook. Зломщики здобули доступ до співтовариства "Ізраїль - не країна! Видаліть її із списку Facebook" і зайнялися нищенням його вмісту, пише британська The Telegraph.

До антиізраїльського співтовариства входили понад 48 тисяч осіб (у Facebook близько 100 мільйонів користувачів). Воно проіснувало півтора роки, після чого його автори вирішили піти на спокій і передати управління групою іншим користувачам. Хакери скористалися зміною і зламали співтовариство.

Представники "Єврейських Сил Інтернет-захисту" заявили, що на злам співтовариства їх змусила бездіяльність адміністрації Facebook. За словами хакерів, керівництво соціальної мережі відмовлялося закрити антисемітську групу попри численні скарги користувачів.

Наразі хакери замінили аватар співтовариства (з карти Палестини на винищувач ВПС Ізраїлю), видаляють зміст і учасників групи користувачів. Нині з 48 тисяч членів співтовариства в ньому залишилося близько 20 тисяч.

Хакери стверджують, що JIDF налічує понад 5000 тисяч учасників по всьому світу. Вони борються з проявами антисемітизму на сайтах Wikipedia, Facebook і YouTube.

Лента.ру