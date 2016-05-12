Після невдоволення роботою військової техніки у Сирії Путін заговорив про нове озброєння ЗС Росії

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на нараді про виконання держоборонзамовлення.

«Нова зброя і техніка вже активно експлуатуються, постійно проходять обкатку при перевірках боєздатності частин і з'єднань, на навчаннях, тренуваннях, військово-прикладних змаганнях, а нерідко і в бойових умовах, ви розумієте, про що йдеться. В цілому, слід зазначити, добрі показники», - сказав Путін.

За його словами, підприємства ОПК в цілому сумлінно виконали взяті зобов'язання. Більша частина озброєнь і техніки була поставлена в повному обсязі і вчасно.

Путін повідомив, що за підсумками 2015 року у війська надійшло близько чотирьох тисяч зразків озброєння і військової техніки. Таким чином, держоборонзамовлення 2015 року виконано на 97% (а загальний рівень оснащеності Збройних Сил сучасними зразками становив 47,2 відсотка): це 96 літаків, 81 вертоліт, 152 зенітно-ракетні системи і комплекси, 291 радіолокаційна станція тощо.

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Він заявив, що виконання ряду контрактів виявилося затягнутим, а деякі з них – навіть зірваними. «Сьогодні просив би керівників інтегрованих структур і організацій ОПК у своїх доповідях звернути увагу на причини невиконання зобов'язань за держоборонзамовленням, за держконтрактами на 2015 рік. Необхідно відзначити й особливості реалізації держоборонзамовлення в 2016 році. Треба розглянути причини, через які відбулися зриви, і запропонувати заходи для того, щоб такі речі не повторювалися», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, на даний момент РФ веде бойові дії на Донбасі і в Сирії. Раніше в Кремлі назвали збої в роботі російської техніки однією з проблем у сирійській кампанії.