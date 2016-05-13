Держдума РФ збирається обмежити росіянам можливість виїжджати за кордон

Сьогодні Нижня палата Держдуми РФ схвалила в першому читанні пакет законопроектів, що посилюють відповідальність за терористичну та екстремістську діяльність, пише "Медуза".

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Зазначається, що автори законопроекту, зокрема, пропонують забороняти виїзд з Росії для громадян, які отримали офіційне попередження про неприпустимість дій терористичної спрямованості і позбавляти засуджених за тероризм і екстремізм російського громадянства.

Як зазначає видання, екстремістська спрямованість — це безліч статей, які застосовуються з великою кількістю зловживань. Зокрема, правозахисники відзначають, що ці статті — важливий інструмент влади у боротьбі з політичними опонентами. Тому зіткнутися з п'ятирічним обмеженням на виїзд можуть багато невинних людей.

"Вас можуть і не посадити за перепост чужої статті в соціальній мережі, але легко позбавлять права на виїзд. Цього права також пропонується позбавляти тих, кому силові органи оголосять офіційне попередження про неприпустимість дій, "які створюють умови для здійснення" деяких видів злочинів. Без всякого суду", - сказано в матеріалі.

Також пропонується додати до Кримінального кодексу РФ нові статті "Міжнародний тероризм" з покаранням аж до довічного позбавлення волі і "Сприяння екстремістській діяльності".

Крім того, інша частина антитерористичного пакету зобов'язує операторів зв'язку зберігати в РФ протягом трьох років записи розмов, текстові повідомлення та зображення і надавати їх за запитом спецслужб. Уряд у відгуку на законопроект рекомендував доопрацювати цей пункт. До решти документа у кабінету міністрів РФ зауважень немає.

Крім цього, законопроект пропонує ввести покарання для тих, хто не повідомив владі про підготовку або вчиненні ряду злочинів, у тому числі терактів, збройних заколотів, захоплення заручників, у вигляді примусових робіт чи позбавлення волі на строк до трьох років.