Reuters дізнався, що стало "останньою краплею" для звільнення керівництва редакції "РБК"

20:37, 13 травня 2016
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Троє редакторів "РБК" сьогодні покинули свої пости.

Екатерина Кузьмина / РБК

Сьогодні холдинг "РБК" оголосив про звільнення головного редактора газети Максима Солюса, шеф-редактора Єлизавети Осетинської та заступника шеф-редактора Романа Баданіна. Як повідомило Reuters інформоване джерело, це пов'язано зі посиленням тиску Кремля.

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У середу, 11 травня, видання оприлюднило матеріал "Навпроти "палацу Путіна" під Геленджиком почнуть розводити устриць", який, за словами джерела Reuters в "РБК", став "останньою краплею". У статті йшлося про те, що російське господарське товариство "Південна цитадель" отримало тисячу гектарів акваторії біля мису Ідокопас під Геленджиком для вирощування устриць і мідій.

"Це спровокувало гнів Кремля, який звернувся до акціонерів", - додав співрозмовник видання, який побажав залишитися анонімним.

При цьому прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявляє, що догляд редакторів не пов'язаний з політикою або політичним тиском.

"Крім того, в останні місяці "РБК" "дратувало" російську владу, публікуючи матеріали про бізнес можливого "зятя" Путіна Кирила Шамалова, а також про соратників російського лідера в списках власників офшорів з "панамського архіву", - пояснює Reuters.

"Останнім часом ми багато говорили про те, як розвивати "РБК" в майбутньому, і не могли дійти консенсусу з низки важливих питань. Тому прийняли рішення попрощатися", - заявив гендиректор компанії Микола Молибог.

Як повідомляє "Медуза", формально звільнений тільки Солюс. У прес-релізі "РБК" про це не йдеться (щодо всіх трьох редакторів сказано "залишають" без уточнень. Головний редактор холдингу Роман Баданін і шеф-редактор "РБК" Єлизавета Осетинська пішли слідом за ним за власним бажанням.

Пізніше виданню Snob стало відомо, що "РБК" йдуть ще 14 журналістів. За даними джерела Znak.com, виконувати обов'язки шеф-редактора буде Ірина Малкова, яка зараз працює заступником головного редактора за напрямом "Бізнес".

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Як відомо, у середині квітня в офісі групи компаній " ОНЭКСИМ, що належить Михайлу Прохорову і частиною якої є "РБК", пройшли обшуки. ФСБ РФ пов'язали їх з кримінальною справою щодо банку "Таврійський", який санує ОНЭКСИМ. Але тут ситуацію з звільненнями коментувати відмовилися.

Єлизавета Осетинська прийшла в "РБК" в кінці 2013 року, Роман Баданін і Максим Солюс працювали в холдингу з початку 2014-го. До переходу в "РБК" Баданін працював заступником головного редактора сайту "Газети.ру" та шеф-редактором сайту Forbes.ru. Осетинська керувала російською версією журналу Forbes, була головним редактором сайту Vedomosti.ru. Максим Солюс працював заступником головного редактора газети "Ведомости".

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