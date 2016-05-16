Трамп не сподівається хороших відносин з прем'єром Британії
Після того, як Девід Кемерон розкритикував пропозицію Трампа заборонити в'їзд до США мусульманам, мільярдер заявив, що не сподівається, що їх відносини будуть дуже хорошими.
Можливий кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп не сподівається мати хороші відносини з прем'єром Великобританії Девідом Кемероном. Про це пише Reuters.
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"Схоже, що у нас не буде дуже хороших стосунків, хто знає", - сказав Трамп в інтерв'ю британському телеканалу ITV, коментуючи розвиток двосторонніх відносин у разі його перемоги.
"Я сподіваюся на хороші відносини, але, судячи з усього, він (Кемерон - УНІАН) не готовий вирішувати проблеми", - заявив Трамп.
Раніше Девід Кемерон, виступаючи в британському парламенті, назвав заяву Трампа про тимчасову заборону в'їзду в США мусульманам "суперечливою, дурною та помилковою". Крім того, прем'єр додав, що зможе налаштувати громадян Британії проти Трампа, якщо той вирішить приїхати.
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В одному з інтерв'ю мільярдер заявив, що його не цікавлять коментарі Кемерона.
Зазначимо, що США і Великобританія є найближчими союзниками.