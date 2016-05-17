Серія вибухів у Багдаді: близько 80 загиблих, городяни скаржаться на безхребетність влади

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на "Аль-Арабія".

Тільки в головному місті країни, жертвами атак екстремістів стали щонайменше 69 осіб.

Найбільша вилазка була здійснена в районі Еш - Шааб на півночі Багдада, де смертниця підірвала в натовпі закріплену на тілі вибухівку, а одночасно з цим спрацював закладений поблизу вибуховий пристрій. Там загинули близько 40 людей і близько 70 отримали поранення. Слідом за цим у південному кварталі Ер-Рашид злетів у повітря замінований автомобіль - вбито шестеро і 20 поранені.

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Пізніше ще два теракти були здійснені в шиїтському передмісті Мадінат-Садр. У результаті одного з них загинули щонайменше 19 іракців. У другому смертник атакував народний ресторан у кварталі Хабібія. Повідомляється про загиблих і постраждалих, проте про точну кількість поки не відомо.

Слідом за терактами дислоковані в столиці і її передмістях підрозділи силових структур були приведені в стан підвищеної готовності. За наявною інформацією, відповідальність за сьогоднішні теракти вже взяла на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".

У минулу середу її бойовики здійснили в Багдаді три великі вилазки, які забрали життя близько 100 людей. Тоді найбільш серйозного удару також піддався Мадінат - Садр, де терорист підірвав замінований автомобіль на ринку, убивши 65 іракців.

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Як повідомляв Euronews, в місті зростає невдоволення місцевих жителів: “Ми хочемо жити нормальним життям, хочемо ходити на ринок. Але правоохоронні органи не можуть гарантувати нам безпеку! Уряд каже, у них є спеціальні прилади, які можуть виявляти вибухові речовини. Я питаю – де ці детектори? Як вони не помітили цілу машину, начинену вибухівкою?".