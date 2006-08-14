Хезбалла не роззброїться

14 серпня під час телезвернення лідер Хезбалли Хасан Насралла заявив про неприйнятність роззброєння членів угруповання під тиском або в результаті залякування, повідомило агентство AFP.

Заява шейха Настралли транслювалася телеканалом Аль-Манар. Під час виступу Хасан Насралла, зокрема, заявив, що проблема роззброєння не може бути вирішена "поспіхом ... шляхом залякування, тиску або провокації".

Лідер шиїтів також повідомив про негайний початок виплат грошових компенсацій тим ліванцям, чиї будинки були зруйновані в результаті ізраїльських бомбардувань. "Починаючи із завтрашнього дня ... ми платитимемо компенсацію кожній сім`ї протягом року. Таких сімей 15 тисяч", - заявив він.

На його думку, день оголошення перемир`я є днем історичної і стратегічної перемоги всього Лівану.

Насралла підтримав пропозицію розгорнути ліванську армію на півдні країни, проте висловив сумнів в її здатності захистити Ліван у разі відновлення війни. "Від цього питання залежить майбутнє Лівану і не слід шукати для нього легкого рішення", - заявив шейх.

Нагадаємо, що згідно з резолюцією Ради Безпеки ООН, прийнятою 12 серпня, бойові дії в Лівані припинені з 14 серпня.

Лента.ру