Президент Венесуели надав уряду надзвичайні повноваження

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Підписаний венесуельським лідером документ дозволяє регулювати сферу безпеки та перерозподіляти продовольство й енергопостачання "з метою захисту найбільш уразливих верств населення". Указ діятиме 60 днів, а у випадку необхідності може бути подовжений ще на два місяці.

Згідно з урядовим декретом, для підтримки громадського порядку у країні можуть бути задіяні війська, а у розподілі та продажі продуктів харчування братиме участь і армія. Підтримку урядовим військам можуть надавати місцеві загони самооборони.

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Підприємства, фірми та неурядові організації, які мають зв'язки за кордоном, будуть посилено контролюватимуться, їхні рахунки можуть бути заморожені. Забезпечення населення продуктами та товарами першої необхідності здійснюватиметься під контролем держави. Не виключена конфіскація майна.

Раніше президент Венесуели подовжив на 60 днів дію надзвичайного економічного стану, запровадженого на початку року. За словами венесуельського лідера, цей захід вжитий "для захисту стабільності країни" та пов'язаний із "загрозами з-за кордону".