У Франції проходять протести через зміни трудових законів - BBC

Як повідомляє BBC Україна, 75 людей були заарештовані.

У рамках протестів водії вантажівок блокують дороги до складів із харчами та пальним.

Водії потягів у країні оголосили страйк. Як очікують, він триватиме до ранку п'ятниці.

Найсерйозніші сутички демонстрантів і поліції були в Нанті. За даними Reuters, поліції довелося евакуювати місцевий магазин мережі Fnac, на який напали учасники протесту.

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Президент Франсуа Олланд заявив, що не відмовиться від реформ, наполягаючи, що вони створюють робочі місця.

Натомість профспілки заявляють, що ці зміни загрожують правам і добробуту працівників.