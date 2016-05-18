У Франції проходять протести через зміни трудових законів - BBC
01:43, 18 травня 2016Світ
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Французька поліція застосувала сльозогінний газ і вступила в протистояння із демонстрантами, які протестували проти планів влади змінити французькі закони про працю.
REUTERS
Як повідомляє BBC Україна, 75 людей були заарештовані.
У рамках протестів водії вантажівок блокують дороги до складів із харчами та пальним.
Водії потягів у країні оголосили страйк. Як очікують, він триватиме до ранку п'ятниці.
REUTERS
Найсерйозніші сутички демонстрантів і поліції були в Нанті. За даними Reuters, поліції довелося евакуювати місцевий магазин мережі Fnac, на який напали учасники протесту.
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Президент Франсуа Олланд заявив, що не відмовиться від реформ, наполягаючи, що вони створюють робочі місця.
REUTERS
Натомість профспілки заявляють, що ці зміни загрожують правам і добробуту працівників.
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