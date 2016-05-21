Внаслідок падіння автобуса в ущелину в Індії загинули не менше 15 осіб

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Hindustan Times.

За її даними, нещасний випадок стався в окрузі Чамба індійського штату Хімачал-Прадеш. За словами пасажирів, які вижили, водій втратив контроль над транспортним засобом в той момент, коли він був зайнятий розмовою по мобільному телефону під час руху, що стало причиною інциденту.

Семеро людей померли на місці, всі постраждалі були доставлені в лікарні, зазначає видання.

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"Число загиблих було б менше, якби поранені були доставлені в лікарню вчасно. 108 карет швидкої допомоги прибули із запізненням, незважаючи на неодноразові виклики", - сказав місцевий житель.

Повідомляється, що місцева адміністрація надала грошову допомогу всім сім'ям загиблих і постраждалих.