У Стамбулі відкривається перший в історії Всесвітній гуманітарний саміт ООН

Україну на саміті представлятиме президент Петро Порошенко, передає DT.UA. Також у заході візьмуть участь уповноважений президента у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв і голова Меджлісу Рефат Чубаров.

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Взяти участь усаміті планують керівники близько 60 держав, ще стільки ж країн будуть представлені міністрами. Очікується, що Петро Порошенко виступить на пленарній частині саміту, де в тому числі підніме і проблеми кримськотатарського народу.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня Петро Порошенко заявив про намір ініціювати створення Конституційної комісії для опрацювання змін до Конституції щодо надання кримськотатарському народу широких прав на самовизначення в складі України. Як зазначив президент, Україна хоч із запізненням, але все ж усвідомила необхідність створення в Криму широкої національної автономії кримських татар.