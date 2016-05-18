Президент озвучив стратегічне завдання України щодо окупованого Росією Криму

Про це заявив президент України Петро Порошенко перед початком концерту-реквієму пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу сьогодні у Національній опері України, передає кореспондент УНІАН.

"Наше завдання - захистити кримськотатарський народ на його батьківщині в Криму, а стратегічне - крок за кроком звільняти український півострів від російської окупації", - наголосив глава держави.

"Ми, хоча із запізненням, усвідомили необхідність створення в Криму національної автономії кримських татар з повним, зрозуміло, гарантуванням рівних прав і громадянських свобод етнічних росіян, українців, інших етносів півострова", - додав Порошенко.

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Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і запровадили санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму Росією 20 лютого 2014 року.