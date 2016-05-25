В Італії за підозрою у шпигунстві затримали португальця і агента розвідки РФ - ЗМІ

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на португальське видання Observador.

За інформацією видання, португалець Фредеріку Карвальо Жил підозрюється у продажу інформації співробітникові російської Служби зовнішньої розвідки (СЗР), якого також затримали. Затримання відбулося минулої суботи.

Співрозмовник повідомив, що португалець і росіянин не були затримані на місці злочину, але у заяві поліції йдеться, що є "вагомі докази" проти затриманих.

Жил працював в португальській спецслужбі в кінці 1990-х - початку 2000-х років, займаючи керівні посади середньої ланки. Останнім часом він не мав доступу до конфіденційної інформації.

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Португалець їздив в Італію з метою продажу закритої інформації і навіть встиг отримати гроші від співробітника російських спецслужб.

Генеральна прокуратура Португалії підтвердила затримання. "Розслідуються підозри у передачі інформації в обмін на гроші громадянину іноземної держави імовірно пов'язаного з іноземною спецслужбою", - йдеться в повідомленні.

У заяві також наголошується, що португальська влада ініціювали процес екстрадиції, а затримані знаходяться в ув'язненні на території Італії.