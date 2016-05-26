У Нью-Йорку стартував щорічний Тиждень флоту (фоторепортаж)

Як повідомляється на сайті заходу, цього року Тиждень флоту в Нью-Йорку припадає на 25-31 травня. В цей час кораблі пришвартовуються до берега, а моряки, морські піхотинці та співробітники берегової охорони сходять на берег.

Для мешканців міста та прилеглих територій подія є унікальною можливістю зустрітися з моряками, а також побачити новітні можливості сучасних морських служб.

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В цьому році тиждень відкрився парадом судов у гавані Нью-Йорка, в якому брали участь десантний корабель USS Bataan і ракетний есмінець Farragut.

Протягом тижня кораблі будуть пришвартовані в гавані Брукліна до круїзного терміналу. Бажаючі навіть зможуть піднятися на борт в рамках спеціально організованих турів.

Святкування Тижня флоту проводиться майже щороку, починаючи з 1984 року.

Як повідомляв УНІАН, ВМС Італії зафіксували перевернувшуюся човен з мігрантами.