Століття "Верденської м'ясорубки": в Європі згадують жертв найдовшої битви Першої світової

У Франції і Німеччині в неділю згадують жертв найдовшої битви Першої світової війни, яка увійшла в історію під назвою "Верденська м'ясорубка".

Президент Франції Франсуа Олланд і канцлер Німеччини Ангела Меркель разом поклали траурні вінки на могили загиблих у битві при Вердені, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

"Запрошення від Франції вшанувати пам'ять загиблих у цій битві показує, наскільки тісними стали відносини між Францією і Німеччиною сьогодні", - заявила напередодні Ангела Меркель.

Історики досі сперечаються про точні цифри втрат сторін у битві при Вердені. За приблизною оцінкою, близько 300 тис. німецьких і французьких солдатів загинули в боях на північному сході Франції за дев'ять місяців 1916 року.

План Німецької імперії, яка воювала на кілька фронтів, полягав у тому, щоб блискавичною операцією за масованої підтримки артилерії нанести французькій армії максимальних втрат у живій силі і тим самим вивести Францію з війни.

Німеччина почала наступ 21 лютого, але ударний кулак німецької армії було зупинено на підступах до Вердена. Бої набули затяжного характеру, сторони по черзі робили спроби проривів, але не могли просунутися більше, ніж на кілька кілометрів.

До осені 1916 року німецькі війська остаточно перейшли до оборони, відмовившись від подальшого наступу, а до кінця грудня французька армія повернула собі позиції, які займала на початку року.