Чотири російські військові літаки наближалися до кордонів Латвії

Про це йдеться у повідомленні Національних збройних сил Латвії у Twitter.

"29 травня над нейтральними водами Балтійського моря біля територіальних вод Латвії ідентифіковані два Су-27 і два Ан-26", - йдеться у повідомленні.

29.05. patruļlidmašīnas virs Baltijas jūras neitr. ūdeņiem pie LV terit. ūdeņu ārējās robežas identif. Krievijas BS lidm. 2x Su-27, 2x An-26 — NBS (@Latvijas_armija) May 29, 2016

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