Чотири російські військові літаки наближалися до кордонів Латвії

19:31, 29 травня 2016
Світ
604 0

Чотири російські військові літаки зафіксували в небі над Балтійським морем поблизу кордонів Латвії.

flickr.com/photos/resnaate

Про це йдеться у повідомленні Національних збройних сил Латвії у Twitter. 

"29 травня над нейтральними водами Балтійського моря біля територіальних вод Латвії ідентифіковані два Су-27 і два Ан-26", - йдеться у повідомленні.

 Читайте такожЕстонія, Латвія і Литва хочуть створити безвізовий простір для союзних військ

Читайте такожперехопили російський військовий літак-розвідник

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter