Чотири російські військові літаки наближалися до кордонів Латвії
19:31, 29 травня 2016Світ
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Чотири російські військові літаки зафіксували в небі над Балтійським морем поблизу кордонів Латвії.
Військові літаки РФ зафіксували біля кордонів Латвії / flickr.com/photos/resnaate
Про це йдеться у повідомленні Національних збройних сил Латвії у Twitter.
"29 травня над нейтральними водами Балтійського моря біля територіальних вод Латвії ідентифіковані два Су-27 і два Ан-26", - йдеться у повідомленні.
29.05. patruļlidmašīnas virs Baltijas jūras neitr. ūdeņiem pie LV terit. ūdeņu ārējās robežas identif. Krievijas BS lidm. 2x Su-27, 2x An-26— NBS (@Latvijas_armija) May 29, 2016
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