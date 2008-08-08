Грузія припинить вогонь у Південній Осетії на три години
13:50, 08 серпня 2008Світ
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Тим, хо здасться обіцяють амністію
Грузинські власті оголошують мораторій на ведення вогню з 15:00 до 18:00 (за місцевим часом).
"Цхінвальським бандформуванням, найманцям та іншим членам незаконних збройних угрупувань пропонується здати зброю в цьому проміжку часу", повідомляє Грузія-Онлайн. Грузинські власті обіцяють повну амністію і гарантії безпеки тим, хто здасться.
Грузинська сторона також надає жителям Цхінвалі гуманітарний коридор для виходу на територію міста Горі.
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