Грузія припинить вогонь у Південній Осетії на три години

Грузинські власті оголошують мораторій на ведення вогню з 15:00 до 18:00 (за місцевим часом).

"Цхінвальським бандформуванням, найманцям та іншим членам незаконних збройних угрупувань пропонується здати зброю в цьому проміжку часу", повідомляє Грузія-Онлайн. Грузинські власті обіцяють повну амністію і гарантії безпеки тим, хто здасться.

Грузинська сторона також надає жителям Цхінвалі гуманітарний коридор для виходу на територію міста Горі.