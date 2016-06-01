Дві людини загинули в результаті стрілянини в Каліфорнійському університеті
22:46, 01 червня 2016Світ
417 0
В результаті стрілянини на території кампусу Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі (UCLA) загинули дві людини.
REUTERS
Про це повідомляє CNN.
Голова поліцейського управління Джеймс Херрен підтвердив загибель двох осіб. За його словами, обидва загиблих були знайдені в одному і тому ж місці інженерного корпусу.
Читайте такожУ Х'юстоні через безладну стрілянину загинули двоє людей і загорілася заправка
Допускається, що один з загиблих може бути злочинцем, який спочатку вбив людину, після чого застрелився сам.
У свою чергу голова поліції Лос-Анджелеса Чарльз Бек розповів, що зараз поліція встановлює, чи не був залучений в інцидент хтось ще, передає CNN.
На місці події працює поліція, студентське містечко оточене.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter