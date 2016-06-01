Дві людини загинули в результаті стрілянини в Каліфорнійському університеті

Про це повідомляє CNN.

Голова поліцейського управління Джеймс Херрен підтвердив загибель двох осіб. За його словами, обидва загиблих були знайдені в одному і тому ж місці інженерного корпусу.

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Допускається, що один з загиблих може бути злочинцем, який спочатку вбив людину, після чого застрелився сам.

У свою чергу голова поліції Лос-Анджелеса Чарльз Бек розповів, що зараз поліція встановлює, чи не був залучений в інцидент хтось ще, передає CNN.

На місці події працює поліція, студентське містечко оточене.