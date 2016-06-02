Опитування: росіяни вважають головними ворогами США, Україну та Туреччину

Такі результати останнього опитування "Левада-центру", присвяченого ставленню росіян до інших країн, пишуть "Ведомости".

72% росіян вважають, що найбільш вороже до Росії налаштовані США.

Друге місце з найвищим показником за всю історію спостережень займає Україна – 48% (ще в 2015 р. так вважали 37%).

Третьою недружньою країною, на думку росіян, є Туреччина: якщо у 2015 р. так думав 1% опитаних, то в цьому році – 29%.

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Головними друзями росіяни вважають Білорусь (50%), Казахстан (39%) і Китай (34%). При цьому у минулому році Китай назвали другом 43% росіян.

Цього року 10% опитаних вважають дружньою країною Сирію, в 2015 р. так вважали лише 2%.

Більшість росіян як і раніше погано ставляться до США (70%) і Євросоюзу (62%). Тільки 24% опитаних висловлюються за членство Росії в ЄС, в серпні 2009 р. за це виступали 53%.