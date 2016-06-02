У сирійській Латакії стався вибух поруч з мечеттю, є жертви - Reuters
У сирійському прибережному місті Латакія стався вибух поряд з мечеттю.
За даними сирійського державного телебачення, в результаті вибуху кілька людей загинули або отримали поранення, їх кількість не уточнюється, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.
Вибух стався в той час, коли люди виходили з мечеті після молитви. Сирійський державний телеканал Ikhbariya називає цю подію терактом, уточнює агентство.
Читайте такожСирійські курди досягли прогресу в ході наступу на захоплене бойовиками ІД місто
Минулого тижня, 23 травня, в Сирії сталася серія вибухів у сирійських прибережних містах Тартус і Джабла. За інформацією Al-Masdar, прогриміли сім вибухів. За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, в результаті серії атак загинули більше 100 осіб.
Відповідальність за вибухи взяло на себе терористичне угрупування «Ісламська держава». Терористи заявили, що атаки були спрямовані проти алавітів.