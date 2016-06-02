У сирійській Латакії стався вибух поруч з мечеттю, є жертви - Reuters

18:28, 02 червня 2016
Світ
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У сирійському прибережному місті Латакія стався вибух поряд з мечеттю.

REUTERS

За даними сирійського державного телебачення, в результаті вибуху кілька людей загинули або отримали поранення, їх кількість не уточнюється, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

Вибух стався в той час, коли люди виходили з мечеті після молитви. Сирійський державний телеканал Ikhbariya називає цю подію терактом, уточнює агентство.

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Минулого тижня, 23 травня, в Сирії сталася серія вибухів у сирійських прибережних містах Тартус і Джабла. За інформацією Al-Masdar, прогриміли сім вибухів. За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, в результаті серії атак загинули більше 100 осіб.

Відповідальність за вибухи взяло на себе терористичне угрупування «Ісламська держава». Терористи заявили, що атаки були спрямовані проти алавітів.

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