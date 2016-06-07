Останніми країнами, які відвідає Обама в ролі президента США, стануть Польща та Іспанія

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на Білий дім.

Цей візит має стати останнім візитом Обами на посаді президента США.

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До Варшави Обама прибуде 7 липня, щоб взяти участь у саміті НАТО, який проходитиме тут 7-8 липня. Після цього американський президент поїде до Іспанії.

За повідомленням Білого дому, для Обами це стане «п’ятим і останнім самітом лідерів НАТО».

Очікується, що під час саміту буде вирішено про збільшення присутності військ НАТО на східних кордонах альянсу, проти чого виступає Росія.

Президент Польщі Анджей Дуда повідомляв, що базування військ НАТО у Центральній Європі стане пріоритетним питанням саміту.