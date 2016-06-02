Посилення присутності НАТО в країнах Балтії і Польщі стане застережним сигналом – Столтенберг

Про це генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг на прес-конференції, передає власний кореспондент УНІАН.

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«Зараз ми обговорюємо, як збільшити нашу присутність. Ми отримали пропозиції від наших військових планувальників, які рекомендують, щоб ми мали багатонаціональні батальйони в кожній із трьох країн Балтії та в Польщі. Ідея полягає у тому, що ця багатонаціональна присутність надішле чіткий сигнал, що атака на одну країну викличе відповідь всього Альянсу», - сказав Столтенберг.

За його словами, ніякого остаточного рішення ще не прийнято. «Я очікую, що глави держав та урядів ухвалять це рішення на саміті у Варшаві», - сказав генсек Альянсу.

Столтенберг наголосив, що для НАТО питання «сильної оборони та сильного стримування» стоїть на порядку денному «не тому, що ми думаємо, що це дуже важливо, не тому, що ми хочемо провокувати війну, але тому, що ми хочемо запобігти війні».

«Сильне стримування та оборона – це найкращий шлях запобігти війні, тому що ми надсилаємо сильний сигнал, що ми будемо здатні захистити всіх союзників від будь-якої потенційної загрози», - підкреслив він.

Генсек Альянсу нагадав, що з 2000 року РФ потроїла витрати на оборону. «Ми бачимо більш самовпевнену Росію, Росію, яка розробила багато нових можливостей, яка модернізувала свої збройні сили і, що найбільш важливо, Росію, яка продемонструвала бажання застосувати військову силу в Європі, вперше з часів Другої світової війни силою змінивши кордони в Європі. І це вимагає реакції НАТО. Ми зараз працюємо над найбільшим посиленням з часу завершення «холодної війни», - наголосив Столтенберг.