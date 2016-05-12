Українців серед постраждалих після вибуху у Стамбулі немає - генконсул

Про це повідомив Генеральний консул України в Стамбулі Василь Боднар у Twitter.

"В Стамбулі вибухнув начинений вибухівкою автомобіль. Поранено вісім осіб. Громадян України серед постраждалих немає", - заявив Боднар.

ВИБУХ У СТАМБУЛІ!

В Стамбулі вибухнув начинений вибухівкою автомобіль. Поранено вісім осіб. Громадян України серед постраждалих немає — Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) May 12, 2016

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Як повідомляв УНІАН, замінований автомобіль вибухнув неподалік від військових казарм у Стамбулі. Кількість поранених після вибуху зросла до 8 осіб. Агентство «Доган» повідомило, що спрямована атака на військовий персонал сталася неподалік військового аеропорту у районі Санчактепею