Українців серед постраждалих після вибуху у Стамбулі немає - генконсул

22:43, 12 травня 2016
Суспільство
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Громадян України серед восьми постраждалих осіб в результаті вибуху у Стамбулі немає.

REUTERS

Про це повідомив Генеральний консул України в Стамбулі Василь Боднар у Twitter.

"В Стамбулі вибухнув начинений вибухівкою автомобіль. Поранено вісім осіб. Громадян України серед постраждалих немає", - заявив Боднар.

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Як повідомляв УНІАН, замінований автомобіль вибухнув неподалік від військових казарм у Стамбулі. Кількість поранених після вибуху зросла до 8 осіб. Агентство «Доган» повідомило, що спрямована атака на військовий персонал сталася неподалік військового аеропорту у районі Санчактепею

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