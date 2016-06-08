Російську субмарину перехопили у Північному морі

Наразі судно HMS Kent супроводжує підводний човен, який здатен нести крилаті ракети. Про це повідомляє SkyNews.

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За словами капітана корабля HMS Kent Деніела Томаса, "виявлення цієї субмарини є результатом спільних зусиль країн-союзників НАТО. Супровід таких об'єктів є звичною справою для королівських ВМС".

"Ми продовжимо супроводжувати цей підводний човен, забезпечуючи візуальний контакт", - додав капітан.

Як відомо, раніше російські військові літаки неодноразово перехоплювали у небі неподалік Великобританії та над Балтикою.