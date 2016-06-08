У Міноборони РФ назвали сепаратизм, тероризм і екстремізм "трьома силами зла"

Як повідомили УНІАН у прес-службі російського Міноборони, про це за підсумками зустрічі в Астані міністрів оборони країн, що входять у Шанхайську організацію співпраці (ШОС), сказав Антонов.

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«В умовах зростаючої загрози міжнародного тероризму і релігійного екстремізму керівники оборонних відомств особливо наголошують на важливості скоординованих спільних дій у зміцненні стабільності та безпеки на просторі ШОС», - зазначив Антонов.

На зустрічі обговорювалася підготовка спільних навчань «Мирна місія - 2016», «які демонструють рішучість держав ШОС боротися з «трьома силами зла» - тероризмом, екстремізмом, сепаратизмом», повідомив Антонов.

Чергова нарада керівників оборонних відомств країн ШОС відбудеться у 2017 році в Казахстані.

Шанхайська організація співробітництва (ШОС) заснована в 2001 році лідерами Китаю, РФ, Казахстану, Таджикистану, Киргизії та Узбекистану.

Довідка УНІАН. Росія у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. З середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях йдуть бойові дії.