Венесуела придбає і розподілить продукти через громадські ради

Як заявив міністр продовольства країни Родольфо Марко, виступаючи на мітингу в Каракасі, таким чином планується розподілити близько 70% закуплених харчових продуктів, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Опозиційні політики вже висловили побоювання, що лояльні владі ради можуть проявляти дискримінацію по відношенню до прихильників опозиції.

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Економічна криза у Венесуелі в останні роки призвела до нестачі продуктів харчування і дефіциту предметів першої необхідності, зокрема, туалетного паперу, гігантських черг і епізодів мародерства.

Опозиція Венесуели звинувачує президента Ніколаса Мадуро і його попередника Уго Чавеса в тому, що проведена ними політика призвела до економічної кризи, яка загострилася через низькі ціни на нафту.

Однак Мадуро звинувачує бізнес-еліти країни у бойкоті економіки для досягнення своїх політичних цілей.

На цьому тлі регулярно відбуваються зіткнення протестуючих проти економічної політики держави з поліцією.