Венесуела придбає і розподілить продукти через громадські ради
Уряд Венесуели заявив про закупівлю кількох тисяч тонн продовольства, яке буде розподілятися між нужденними через громадські ради.
Як заявив міністр продовольства країни Родольфо Марко, виступаючи на мітингу в Каракасі, таким чином планується розподілити близько 70% закуплених харчових продуктів, передає Російська служба Бі-бі-сі.
Опозиційні політики вже висловили побоювання, що лояльні владі ради можуть проявляти дискримінацію по відношенню до прихильників опозиції.
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Економічна криза у Венесуелі в останні роки призвела до нестачі продуктів харчування і дефіциту предметів першої необхідності, зокрема, туалетного паперу, гігантських черг і епізодів мародерства.
Опозиція Венесуели звинувачує президента Ніколаса Мадуро і його попередника Уго Чавеса в тому, що проведена ними політика призвела до економічної кризи, яка загострилася через низькі ціни на нафту.
Однак Мадуро звинувачує бізнес-еліти країни у бойкоті економіки для досягнення своїх політичних цілей.
На цьому тлі регулярно відбуваються зіткнення протестуючих проти економічної політики держави з поліцією.