Спецслужби Казахстану повідомили про ліквідацію чотирьох підозрюваних у терактах в Актобе

У ході операції, що тривала всю ніч, підозрювані були вбиті, передає прес-служба Комітету національної безпеки Казахстану.

Зазначається, що у ході переговорів підозрювані у терактах відмовилися добровільно здатися і відкрили вогонь.

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"Подальші спроби схилити їх до здачі зброї результатів не дали. Проведеним силами спецназу штурмом чотири терористи, що перебували у квартирі, знищені", - йдеться у повідомленні.

Жертв і постраждалих серед мирного населення і співробітників силових структур не є.

8 червня президент республіки Нурсултан Назарбаєв розпорядився знищити розшукуваних учасників серії нападів в Актобе у разі, якщо при затриманні вони спробують чинити збройний опір.

Нагадаємо, 5 червня 2016 року в Актобе стався терористичний акт, в результаті якого загинули десятки людей. У Казахстані введений жовтий рівень терористичної небезпеки.