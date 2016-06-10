Спецслужби Казахстану повідомили про ліквідацію чотирьох підозрюваних у терактах в Актобе
У казахстанському Актобе спецназ вступив у бій з групою, яка засіла в одній з міських квартир.
У ході операції, що тривала всю ніч, підозрювані були вбиті, передає прес-служба Комітету національної безпеки Казахстану.
Зазначається, що у ході переговорів підозрювані у терактах відмовилися добровільно здатися і відкрили вогонь.
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"Подальші спроби схилити їх до здачі зброї результатів не дали. Проведеним силами спецназу штурмом чотири терористи, що перебували у квартирі, знищені", - йдеться у повідомленні.
Жертв і постраждалих серед мирного населення і співробітників силових структур не є.
8 червня президент республіки Нурсултан Назарбаєв розпорядився знищити розшукуваних учасників серії нападів в Актобе у разі, якщо при затриманні вони спробують чинити збройний опір.
Нагадаємо, 5 червня 2016 року в Актобе стався терористичний акт, в результаті якого загинули десятки людей. У Казахстані введений жовтий рівень терористичної небезпеки.