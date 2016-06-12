Президент Венесуели відклав референдум про свою відставку
На організацію референдуму немає часу, пояснив венесуельський лідер.
Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив, що референдум про його відставку, який намагається організувати опозиція, не пройде цього року.
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На організацію референдуму немає часу, пояснив венесуельський лідер.
"Якщо вони виконають усі вимоги, референдум про відставку відбудеться внаступного року, крапка", - заявив Мадуро.
У п'ятницю Національна виборча рада Венесуели оголосила недійсними понад 600 тисяч підписів, зібраних за проведення загального референдуму про відставку венесуельського президента.
Опозиція у відповідь звинуватила Раду в тому, що вона захищає інтереси уряду Мадуро і намагається сповільнити проведення референдуму, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
Час проведення голосування відіграє ключову роль для обох сторін. Якщо референдум буде організовано до 10 січня 2017 року і Мадуро програє, будуть організовані нові вибори.
Якщо голосування буде проведено пізніше і Мадуро програє, його місце до кінця президентського терміну в січні 2019 року буде займати віце-президент.
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Петиція була передана владі 2 травня. Опозиція заявляє, що вона зібрала підписи 1,85 млн виборців, які підтримують проведення референдуму. Це значно більше, ніж вимагає законодавство.
За даними Ради, підписів було більше - 1,97 млн.
Виборча рада також постановила, що 1,3 млн осіб, чиї підписи не були відхилені, повинні прийти в місцеві виборчі дільниці, щоб підтвердити свою особистість.
На це у виборців буде всього п'ять днів - з 20 червня.
Венесуела переживає важку економічну кризу. В країні спостерігається брак імпортних продуктів, у тому числі ліків і їжі.
Причиною стало зниження цін на нафту і в цілому неефективна модель економіки. Країна виявилася залежною від імпорту продуктів харчування, які вона купувала за доходи від продажу нафти, які, в свою чергу, стрімко скоротилися.