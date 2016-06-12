Президент Венесуели відклав референдум про свою відставку

Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив, що референдум про його відставку, який намагається організувати опозиція, не пройде цього року.

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На організацію референдуму немає часу, пояснив венесуельський лідер.

"Якщо вони виконають усі вимоги, референдум про відставку відбудеться внаступного року, крапка", - заявив Мадуро.

У п'ятницю Національна виборча рада Венесуели оголосила недійсними понад 600 тисяч підписів, зібраних за проведення загального референдуму про відставку венесуельського президента.

Опозиція у відповідь звинуватила Раду в тому, що вона захищає інтереси уряду Мадуро і намагається сповільнити проведення референдуму, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Час проведення голосування відіграє ключову роль для обох сторін. Якщо референдум буде організовано до 10 січня 2017 року і Мадуро програє, будуть організовані нові вибори.

Якщо голосування буде проведено пізніше і Мадуро програє, його місце до кінця президентського терміну в січні 2019 року буде займати віце-президент.

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Петиція була передана владі 2 травня. Опозиція заявляє, що вона зібрала підписи 1,85 млн виборців, які підтримують проведення референдуму. Це значно більше, ніж вимагає законодавство.

За даними Ради, підписів було більше - 1,97 млн.

Виборча рада також постановила, що 1,3 млн осіб, чиї підписи не були відхилені, повинні прийти в місцеві виборчі дільниці, щоб підтвердити свою особистість.

На це у виборців буде всього п'ять днів - з 20 червня.

Венесуела переживає важку економічну кризу. В країні спостерігається брак імпортних продуктів, у тому числі ліків і їжі.

Причиною стало зниження цін на нафту і в цілому неефективна модель економіки. Країна виявилася залежною від імпорту продуктів харчування, які вона купувала за доходи від продажу нафти, які, в свою чергу, стрімко скоротилися.