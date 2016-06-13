У Москві кілька сотень осіб провели несанкціонований марш "За Росію проти диктатури" (фоторепортаж)

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, мерія російської столиці відмовилася погоджувати акцію, однак це не зупинило активістів. Вперше за багато років несанкціонована акція пройшла без затримань.

Люди без плакатів і гасел, але з квітами змогли пройти від Слов'янської площі до мосту Нємцова - так російські опозиціонери назвали Великий Москворецький міст, де був убитий політик. Таким чином незгодні з політикою президента РФ Володимира Путіна відсвяткували День Росії та висловили незгоду проти війни з Україною.

"Комітет протестних дій хотів узгодити масовий захід "За Росію проти диктатури". Сенс - це жахлива стаття 282 КК РФ і поправки до неї (розпалювання ненависті та ворожнечі - УНІАН), які вносить зараз Держдума. Мерія Москви ходу і мітинг не узгодила, тоді було прийнято рішення просто вийти й покласти квіти на місці загибелі нашого соратника, одного з лідерів протесту Бориса Нємцова", - сказала один із членів опозиційної партії ПАРНАС Алла Наумчева.

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Вона підкреслила, що організатори здивовані тим, що поліція нікого не затримала, незважаючи на велику кількість учасників.

"Сьогодні поліція навіть перекрила дорогу, щоб ми перейшли її у недозволеному місці, надавали всіляке сприяння. Не знаю, чи це якісь зміни в головах людей, чи це якась довга гра на майбутнє. Але я рада, що сьогодні всі залишилися на волі, ніхто не був затриманий, всі змогли покласти квіти", - зазначила Наумчева.

Вона підкреслила, що жовтоголові квіти й значки учасники акції пов'язали з Україною, щоб висловити таким чином свою підтримку.

"Ви змогли змінити свою власну владу, таким чином ми заперечуємо проти політики Путіна по відношенню до України, проти агресії, яку веде наша держава", - наголосила опозиціонерка.

Водночас вона пояснила, що поклала квіти на місце загибелі Бориса Нємцова тому, що він боровся проти путінської агресії по відношенню до України.

"Останні дні - це особиста пам'ять і особистий біль за ваших хлопців, які гинуть на сході. Пробачте нам", - сказала Наумчева.