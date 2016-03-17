Ймовірних вбивць Нємцова виявили завдяки випадковому дзвінку - Ъ

Оперативно виявити і затримати підозрюваних у вбивстві Бориса Нємцова мимоволі допоміг один з них - Анзор Губашев. Після скоєння злочину він зробив випадковий дзвінок через нелегально куплену спеціально "під вбивство" сім-карту і таким чином "засвітився" сам і вивів слідство на інших фігурантів.

Про це повідомляє Комерсант із посиланням на близьке до розслідування джерело.

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Зазначається, що вже на наступний день після вбивства Бориса Нємцова, слідство отримало в своє розпорядження список всіх мобільних телефонів і сім-карт, які працювали в зоні злочину.

Зі списку абонентів швидко відсіяли тих, хто користувався своїми зареєстрованими трубками, але до злочину не міг мати відношення. В результаті в списку залишилося всього кілька підозрілих сім-карт і стільникових телефонів. Ці мобільні активно працювали перед вбивством Бориса Нємцова — аж до того моменту, коли пролунали постріли, а відразу після стрілянини дзвінки з них припинилися.

Однак ідентифікувати власників цих засобів зв'язку не вдалося. Справа в тому, що сім-карти, як з'ясувалося, були куплені з рук.

Однак через дві доби після вбивства Бориса Нємцова одна з відключених конспіративних сім-карт несподівано "засвітилася" в мережі буквально на кілька секунд — її власник зробив зовсім короткий дзвінок в Інгушетію.

Оперативники з'ясували, що в цей же мобільник раніше вставлялася інша сімка — офіційно зареєстрована на уродженця Інгушетії Анзора Губашева, який постійно живе в столичному регіоні. Вивчення його зв'язків, телефонних контактів і даних з камер відеоспостереження, у свою чергу, дозволило поліцейським швидко встановити чотирьох інших ймовірних співучасників вбивства і затримати їх фактично одночасно, рівно через тиждень після злочину.

За даними джерел "Комерсанта", питання про телефонні переговори у момент замаху слідчий поставив Губашеву близько десятка разів, проте чіткої відповіді, хоча б частково підтверджує версію, викладену ймовірним вбивцею Зауром Дадаєвим, так і не отримав.

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Як повідомляв УНІАН, Нємцов був убитий в ніч на 28 лютого 2015 року в Москві під стінами Кремля. Злочинець чотири рази вистрілив в політика. Від поранень він помер на місці. Поліція розслідує факт за статтею про вбивство.

В інтерв'ю від 10 лютого Нємцов заявив про побоювання, що президент Росії Володимир Путін "замовить" його за опозиційні висловлювання.