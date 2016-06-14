Ейфелеву вежу підсвітили в кольори прапора ЛГБТ в пам'ять про жертв стрілянини в Орландо

Про це повідомляє Europe 1.

Зазначається, що вежа була висвітлена кольорами веселкового прапора ЛГБТ-спільноти близько 23:30 за місцевим часом.

Метою акції було вшанувати пам'ять жертв терориста, який розстріляв близько півсотні людей в одному з клубів у американскомм Орландо.

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Як повідомляв УНІАН, у місті Орландо, американський штат Флорида, в ніч з суботи 11 червня на неділю 12 червня відбулося масове вбивство. 29-річний Омар Седик Матін розстріляв відвідувачів нічного гей-клубу. Раніше повідомлялося про 50 загиблих і 53 поранених.

За кількістю жертв те, що сталася в Орландо - найкривавіший в історії США інцидент із застосуванням вогнепальної зброї.