Ейфелеву вежу підсвітили в кольори прапора ЛГБТ в пам'ять про жертв стрілянини в Орландо
Ейфелеву вежу в Парижі підсвітили в кольори прапора ЛГБТ у вигляді райдуги в пам'ять про жертв стрілянини в Орландо (США).
Про це повідомляє Europe 1.
Зазначається, що вежа була висвітлена кольорами веселкового прапора ЛГБТ-спільноти близько 23:30 за місцевим часом.
Метою акції було вшанувати пам'ять жертв терориста, який розстріляв близько півсотні людей в одному з клубів у американскомм Орландо.
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#WeStandWithOrlando@LaTourEiffel illuminée aux couleurs des drapeaux arc-en-ciel et américain #LoveWinspic.twitter.com/45W1bvSi7Z— Paris (@Paris) June 13, 2016
Як повідомляв УНІАН, у місті Орландо, американський штат Флорида, в ніч з суботи 11 червня на неділю 12 червня відбулося масове вбивство. 29-річний Омар Седик Матін розстріляв відвідувачів нічного гей-клубу. Раніше повідомлялося про 50 загиблих і 53 поранених.
За кількістю жертв те, що сталася в Орландо - найкривавіший в історії США інцидент із застосуванням вогнепальної зброї.