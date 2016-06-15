Рада ЄС продовжила на 2 роки мандат цивільно-поліцейської місії в Косово

Про це повідомляє DT.ua з посиланням на прес-службу ради ЄС.

Місія працюватиме до 14 червня 2018 року. Її бюджет складе 63,6 млн євро, які призначені на операції в Косово до 14 грудня 2016 року, а також на забезпечення видатків для фахівців палати і прокуратури до 14 червня 2017 року", - наголошується в заяві прес-служби.

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Поліцейська місія ЄС в Косово почала роботу в лютому 2008 року. Вона виконує завдання з підтримання правопорядку, забезпечення миру і стабільності в регіоні спільно з міжнародними силами під командуванням НАТО.

У роботі місії беруть участь представники більшості країн ЄС, а також Норвегії, США, Швейцарії.

Як повідомлялося, у січні 2016 року Європарламент ратифікував угоду про стабілізацію відносин та асоціацію між Євросоюзом та Косово. Республіка Косово проголосила незалежність від Сербії в 2008 році її визнали в 100 країнах світу. Винятками стали Сербія і Росія, які блокують вступ республіки в ООН.