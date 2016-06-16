Штайнмаєр і Еро застерегли британців від голосування за вихід з ЄС

Про це вони заявили після зустрічі в середу, 15 червня, у Бранденбурзі, передає Deutsche Welle. На їхню думку, це може призвести до "дезінтеграції" ЄС.

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"Це було би шоком для ЄС, за якого виникне ризик, що дуже успішний багаторічний процес інтеграції врешті-решт не перетвориться на дезінтеграцію, - наголосив Штайнмаєр. - Європі багато чого не вистачатиме, якщо Великобританія вирішить від'єднатися".

Еро, своєю чергою, пообіцяв євроскептикам, що ЄС продовжуватиме розвиватися в ногу з часом. "Ми хочемо надати Європі нового динамізму", - запевнив французький міністр.

Як повідомляв УНІАН, За три тижні до референдуму щодо виходу Британії з ЄС розрив між прихильниками і противниками цього кроку скорочується, зазначається в опитуванні, проведеному компанією Opinium. Зокрема, за те, щоб країна залишалася в Європейському союзі, збираються голосувати 43% британців. У той час як 41% опитаних заявили, що будуть голосувати за те, щоб країна покинула ЄС.