Кремль розробляє нову стратегію щодо України

Кремль розробляє нову стратегію дій щодо України, зважаючи на сприятливі політичні умови, що склалися.

Таку думку висловив УНІАН політолог Віктор НЕБОЖЕНКО, коментуючи підсумки першого закордонного візиту Віктора ЯНУКОВИЧА на посаді прем’єр-міністра України.

За його словами, “Москва трохи очманіла від тих можливостей, які відкриваються перед нею внаслідок приходу Віктора ЯНУКОВИЧА до влади”. Як зазначив політолог, “меню таке велике, що вона не знає, з чого почати. Це від митного союзу до оборонного союзу (йдеться про так званий Ташкентський договір ОДКБ (Організація договору колективної безпеки), укладений між низкою країн пострадянського простору, до якого не приєдналася Україна через те, що він обмежує країни-учасники у можливості самостійного прийняття рішень з питань оборони - УНІАН), а також починаючи від об’єктів власності в Україні до газотранспортних магістралей” (під час візиту В.ЯНУКОВИЧА до Сочі російське керівництво запропонувало Україні подумати про можливість повноцінного приєднання до ЄврАзЕС і митного союзу - УНІАН).

В.НЕБОЖЕНКО зазначив, що зараз “у нас відчувається деяке потепління у відносинах з Росією, але ми не знаємо, яка ціна того “потепління”.

На думку політолога, В.ЯНУКОВИЧ “не міг нічого обіцяти в Росії, бо він пам’ятає, що через три-чотири тижні йому треба летіти у Вашингтон, тобто він намагається бути достатньо розпливчастим, щоб не поставити себе у незручне становище у Вашингтоні”.

За словами В.НЕБОЖЕНКА, будь-який прем’єр-міністр України зобов’язаний дружити чи вдавати, що він дружить з Росією, “тим більше прем’єр-міністр, який “піднявся” на голосах Східної України, у якої є симпатія до Росії”. На думку політолога, В.ЯНУКОВИЧ все це розуміє і говорить у Кремлі те, що хочуть від нього почути.

Водночас В.НЕБОЖЕНКО переконаний, що після поїздки В.ЯНУКОВИЧА у Сочі, зовнішньополітичний курс України не зміниться. “Він і надалі буде багатовекторним”, - вважає він.

За словами В.НЕБОЖЕНКА, “на Захід буде їздити міністр закордонних справ Борис ТАРАСЮК і говоритиме про пріоритети західних цінностей демократії і бізнесу, а в Москву – В.ЯНУКОВИЧ”. Політолог вважає, що “при сьогоднішньому Президентові, міністрові закордонних справ та міністрові оборони про різку зміну зовнішньополітичного курсу говорити не можна”.