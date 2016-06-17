Влада Стамбула заборонила щорічний гей-парад

Дозвіл на традиційний "марш гордості", який мав відбутися наступної неділі, не було надано через можливі загрози для учасників процесії, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на місцеву владу.

Читайте такожПарламент Італії дозволив одностатевим парам укладати громадянські союзи

Цього року, як і торік, проведення маршу випало на священний для мусульман місяць Рамадан. Як повідомляє dpa, ультраправі націоналістичні групи вже погрожували зірвати марш в цьому році. Водночас організатори заходу відкинули пояснення влади. "Замість того, щоби вжити заходів для протистояння загрозам, губернатор віддає перевагу обмежити права та свободи людини", - йдеться у їх заяві.

Традиційний парад наприкінці "Тижня гордості" проходив в Туреччині протягом більше десяти років, але вперше був заборонений торік. Втім, тисячі людей вийшли на вулиці. Тоді поліція застосувала водомети і сльозогінний газ проти мирних демонстрантів.