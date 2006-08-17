Придністров`я просить Януковича зняти ”економічну блокаду”

Громадські організації Придністров`я просять прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА відмінити нові митні правила.

Як повідомляє “Лєнта ПМР”, з відповідним зверненням до В.ЯНУКОВИЧА сьогодні звернулася Координаційна рада громадських організацій Придністров`я.

Зокрема, Координаційна рада громадських організацій Придністровської Молдавської Республіки просить відмінити розпорядження про введення нових митних правил на ділянках придністровсько-українського кордону, «яке призвело до повної економічної блокади Придністровської Республіки».

Як повідомляв УНІАН, з 3 березня нинішнього року всі вантажі, що переміщаються через українсько-придністровський кордон, повинні проходити митне оформлення в Молдові. Нові правила митного оформлення придністровських вантажів було введено відповідно до молдавсько-української міжурядової угоди. У невизнаній Придністровській Молдавській Республіці цей крок було розцінено як введення економічної блокади.