У столиці Афганістану підірвався мікроавтобус з держслужбовцями - ЗМІ
05:31, 20 червня 2016Світ
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У столиці Афганістану підірвався мікроавтобус, в якому знаходилися держслужбовці.
REUTERS
Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеву поліцію.
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За даними правоохоронців, в результаті події є загиблі і постраждалі.
Як розповіли агентству очевидці, із пошкодженого мікроавтобуса дістали кілька тіл загиблих та щонайменше двох поранених.
Відзначається, що мікроавтобус перевозив чиновників до місця їх роботи.
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