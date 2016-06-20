У столиці Афганістану підірвався мікроавтобус з держслужбовцями - ЗМІ

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеву поліцію.

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За даними правоохоронців, в результаті події є загиблі і постраждалі.

Як розповіли агентству очевидці, із пошкодженого мікроавтобуса дістали кілька тіл загиблих та щонайменше двох поранених.

Відзначається, що мікроавтобус перевозив чиновників до місця їх роботи.