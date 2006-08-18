На Сахаліні стався другий за добу землетрус

На півдні Сахаліну стався другий за добу землетрус, повідомили РІА «Новости» у прес-службі Далекосхідного регіонального центру МНС Росії.

Землетрус магнітудою 4,7 стався о 09.40 за місцевим часом за 86 км від Южно-Сахалінська. У навколишніх населених пунктах відчувалися підземні поштовхи силою два-три бали.

Даних про жертви і руйнування не надходило.

Перший землетрус був зафіксований о 02.18 за сахалінським часом за 40 км на південь від міста Невельськ, його магнітуда становила 5,6.

У Невельську і селищі Шебудіно поштовхи відчувалися з силою близько чотирьох балів, в містах Аніва і Южно-Сахалінськ - три-чотири бали.

Фахівці оцінюють обстановку, що склалася, і розмір завданих збитків.