Ердоган поставив ребром питання вступу Туреччини до ЄС, пригрозивши референдумом

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, виступаючи в Університеті Фатіха Султана Мехмета в Стамбулі, повідомляє Анадолу.

За словами Ердогана, про це свого часу відкрито сказав один з колишніх глав МЗС Франції: "Туреччина даремно стукає в двері ЄС. Тому, що ви мусульмани".

Президент Туреччини також нагадав про попередження керівництва Єврокомісії, яке заявило: "Якщо Туреччина не буде виконувати домовленості щодо міграційного питання, то їй непотрібне спрощення візового режиму".

"Ви так і не пізнали турецький народ. Наш народ зовсім не знаходиться в гонитві за візами і членством. У Європі бояться повідомлень про 60 тисяч біженців, присутніх в районі Едірне. Бояться, що ці мігранти перейдуть в Болгарію і Грецію, тоді як Туреччина відкрила двері для 3 млн біженців. Ми цінуємо людей", - зазначив Ердоган.

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Президент Туреччини також привернув увагу до референдуму щодо членства Великобританії в ЄС. "Пройде референдум у Великобританії. Посилають сигнал Туреччині, мовляв, Анкара не зможе стати членом ЄС до 3 тисячного року. Девід Кемерон при особистих зустрічах говорив зовсім інші слова. Навпаки, заявляв, що Лондон знаходиться поруч з Анкарою. Що ж сталося? Ось побачите, за підсумками референдуму Великобританія залишиться в рядах Євросоюзу", - зазначив турецький лідер.

За його словами, Туреччина очікує членства в ЄС з 1963 року.

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"Не турбуйтеся, ми вчинимо так само як британці. Організуємо референдум, і запитаємо в народу: "Продовжувати переговори щодо членства в Євросоюзі. Якщо народ скаже "так" процесу діалогу з ЄС, то ми продовжимо процес. Я відкрито заявив представникам Євросоюзу: "Або відкрито зізнайтеся, що не приймете нас до складу ЄС, або завершуйте переговорний процес". Однак вони не кажуть нам: ні "так", ні "ні". Вам варто було б подумати над тим, з ким будете вести розмову, коли мільйони біженців будуть стукати у ваші двері", - резюмував Ердоган.